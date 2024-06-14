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14 июня, 07:30

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Новости регионов: Дагестан пострадал от мощного урагана

Новости регионов: Дагестан пострадал от мощного урагана

Новости регионов: мощный ураган и ливни обрушились на Дагестан

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Мощный ураган обрушился на Дагестан. Сильный ветер повалил деревья, а ливни превратили дороги в бурные реки и затопили аэропорт. В Махачкале от удара стихии строительный кран развалился на части, а в море во время шторма развернулась операция по спасению 14 человек, которых унесло во время катания на сапах.

Тем временем в Донецкой народной республике в районе Александровки загорелись камыш и сухая трава. Огонь быстро распространился на 112 гектаров. Из-за сильного ветра пламя могло перекинуться на жилые дома и поля с пшеницей, однако с возгоранием удалось оперативно справиться. В тушении были задействованы 15 пожарных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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