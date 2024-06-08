Уголовное дело заведут против курьера, который наехал на пешеходов

Уголовное дело заведут против курьера, который намеренно наехал на пешеходов. Этого потребовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Сотрудник службы доставки на электрическом велосипеде сбил пожилую женщину с ребенком, когда те переходили дорогу на зеленый свет. Пострадавшая хотела снять курьера на телефон. Тогда он наехал на них еще раз и скрылся.

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