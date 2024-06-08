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08 июня, 18:15

Происшествия

Уголовное дело заведут против курьера, который наехал на пешеходов

Уголовное дело заведут против курьера, который наехал на пешеходов

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Уголовное дело заведут против курьера, который намеренно наехал на пешеходов. Этого потребовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Сотрудник службы доставки на электрическом велосипеде сбил пожилую женщину с ребенком, когда те переходили дорогу на зеленый свет. Пострадавшая хотела снять курьера на телефон. Тогда он наехал на них еще раз и скрылся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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