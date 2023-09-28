Посольство РФ не получало тревожных сообщений от россиян в Буркина-Фасо

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Посольство РФ не получало от россиян тревожных сообщений в связи с попыткой государственного переворота в Буркина-Фасо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипмиссии Алексея Салтыкова.

"Мы разговаривали вчера с соотечественниками. Никаких тревожных моментов в отношении нашей диаспоры не отмечалось", – сказал посол.

По его словам, в целом не фиксируется каких-либо признаков того, что находящимся в африканской стране гражданам РФ угрожает опасность.

Салтыков подчеркнул, что посольство РФ в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо продолжает следить за развитием ситуации в стране с учетом общей нестабильности в африканском регионе.

Ранее сообщалось, что 26 сентября силы безопасности и спецслужбы Буркина-Фасо пресекли попытку госпереворота в стране. Некоторые офицеры и прочие лица были арестованы по подозрению в организации мятежа.

