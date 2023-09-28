28 сентября, 16:56Политика
Посольство РФ не получало тревожных сообщений от россиян в Буркина-Фасо
Фото: depositphotos/labrador
Посольство РФ не получало от россиян тревожных сообщений в связи с попыткой государственного переворота в Буркина-Фасо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипмиссии Алексея Салтыкова.
"Мы разговаривали вчера с соотечественниками. Никаких тревожных моментов в отношении нашей диаспоры не отмечалось", – сказал посол.
По его словам, в целом не фиксируется каких-либо признаков того, что находящимся в африканской стране гражданам РФ угрожает опасность.
Салтыков подчеркнул, что посольство РФ в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо продолжает следить за развитием ситуации в стране с учетом общей нестабильности в африканском регионе.
Ранее сообщалось, что 26 сентября силы безопасности и спецслужбы Буркина-Фасо пресекли попытку госпереворота в стране. Некоторые офицеры и прочие лица были арестованы по подозрению в организации мятежа.
Читайте также