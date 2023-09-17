Нигер, Мали и Буркина-Фасо создали альянс коллективной обороны

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Лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо создали союз для формирования архитектуры коллективной обороны. Об этом заявил президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита на своей странице в соцсети X.

Он добавил, что соответствующий документ был подписан главами государств 16 сентября.

Госпереворот произошел в Нигере 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Мятежники обратились к мировому сообществу с просьбой не вмешиваться во внутренние дела страны, говоря, что это может привести к катастрофическим последствиям.

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