Путин выразил соболезнования президенту Мали в связи с терактом 7 сентября

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Президент России Владимир Путин созвонился с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Телефонный разговор состоялся по инициативе малийкой стороны. Лидеры стран обсудили взаимодействие в различных областях, в том числе и борьбу с терроризмом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Лидеры России и Мали в телефонном разговоре обсудили торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями о практических мерах по дальнейшему развитию российско-малийского взаимодействия в различных областях, включая торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом", – заявили в Кремле.

Сообщается, что Владимир Путин выразил президенту Мали соболезнования в связи с осуществленной террористами 7 сентября атакой на северо-востоке страны. В результате сразу двух террористических атак – на военную базу и пассажирское судно на реке Нигер в Мали, совершенных джихадистами, погибли 64 человека.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с последствиями землетрясения. Путин сообщил, что в России разделяют скорбь и переживания дружественного народа Марокко по погибшим при сейсмической катастрофе.