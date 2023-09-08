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08 сентября, 16:17

Политика

Военные из Буркина-Фасо прибыли в Нигер – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/ISSIFOU DJIBO

Военные подразделения из Буркина-Фасо прибыли в Нигер для предотвращения терроризма, сообщает Sky News Arabia.

Однако в материале не уточняется, сколько именно военных приехало.

Власти Буркина-Фасо приняли решение об отправке военного контингента 31 августа.

Ранее Франция начала обсуждать с Нигером процесс по выводу войск из африканской страны. СМИ писали, что в Нигере находится примерно 1,5 тысячи французских солдат.

Госпереворот произошел в Нигере 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Мятежники обратились к мировому сообществу с просьбой не вмешиваться во внутренние дела страны, говоря, что это может привести к катастрофическим последствиям.

Мятежники Нигера уточнили, что высылают из страны только посла Франции

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