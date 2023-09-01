Мятежники в Нигере запретили работу международных организаций в зонах военных операций

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Мятежники в Нигере, совершившие переворот в стране, объявили о приостановке деятельности международных организаций, национальных НПО и агентств ООН в зонах военных операций. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление внутреннего ведомства Нигера.

Однако в заявлении не уточняется, о каких именно районах идет речь.

Ранее сообщалось, что военные мятежники в Нигере приостановили действие договора о военном присутствии французских войск на территории страны. После этого сформированный мятежниками "Национальный совет по защите отечества" потребовал полного вывода войск Франции из страны до 3 сентября.

В конце июля на территории Нигера произошел государственный переворот. Ответственность за произошедшее взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Мятежники порекомендовали мировому сообществу не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями.

22 августа, власти Алжира отказали Франции в использовании их воздушного пространства для проведения военной операции на территории Нигера. В Алжире выступили за дипломатическое урегулирование конфликта.

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