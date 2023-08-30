Мятежники в Нигере приостановили действие соглашения о военном присутствии Франции

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Военные мятежники в Нигере приостановили действие договора о военном присутствии французских войск на территории страны, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

По информации СМИ, мятежники дают Франции месяц на вывод своих войск с территории африканского государства.

Кроме того, военные отменили комендантский час, действовавший в Нигере с 27 июля. Отмечается, что решение принял Национальный совет спасения родины, который захватил власть в стране в результате госпереворота.

Утром 30 августа действующего президента Нигера Али Бонго Ондимба, находившегося у власти с 2009 года, переизбрали на пост главы государства – он набрал 64,2% голосов. После этого местные военные объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.

Позже Али Бонго Ондимба поместили под домашний арест. Также мятежники задержали его сына. Они заявили, что покончат с действующим в стране режимом – Ондимба возглавил Габон сразу после своего отца, который находился у власти больше 40 лет.

