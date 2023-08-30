Военные Габона объявили о роспуске институтов власти – СМИ

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Военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти, сообщает агентство France Presse.

Они заявили, что покончат с действующим в стране режимом. В городе Либревиле, который является столицей Габона, слышна стрельба.

Утром 30 августа действующего президента африканской страны Али Бонго Ондимба переизбрали на пост главы государства – он набрал 64,2% голосов.

Впервые 64-летний Али Бонго Ондимба был избран на пост главы государства в 2009 году после смерти его отца Омара Бонго Ондимбы, который возглавлял страну более 40 лет.

В конце июля в Нигере произошел государственный переворот, военные отстранили от власти президента Мохамеда Базума, а командующий президентской гвардией, генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ЭКОВАС 31 августа