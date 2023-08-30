07:40Политика
Военные Габона объявили о роспуске институтов власти – СМИ
Фото: ТАСС/Zuma/Tsgt Brian Kimball
Военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти, сообщает агентство France Presse.
Они заявили, что покончат с действующим в стране режимом. В городе Либревиле, который является столицей Габона, слышна стрельба.
Утром 30 августа действующего президента африканской страны Али Бонго Ондимба переизбрали на пост главы государства – он набрал 64,2% голосов.
Впервые 64-летний Али Бонго Ондимба был избран на пост главы государства в 2009 году после смерти его отца Омара Бонго Ондимбы, который возглавлял страну более 40 лет.
В конце июля в Нигере произошел государственный переворот, военные отстранили от власти президента Мохамеда Базума, а командующий президентской гвардией, генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.
ЕС обсудит санкции против Нигера и поддержку интервенции ЭКОВАС 31 августа
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