В Буркина-Фасо заявили, что ЭКОВАС может начать военную операцию в Нигере

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Буркина-Фасо готовится к тому, что экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) может объявить военную операцию в Нигере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны и по делам ветеранов африканской страны Кассума Кулибали.

"Мы находимся в ожидании агрессии. Во всяком случае, глава нашего государства заявил: мы готовы к агрессии, мы поддерживаем Нигер", – отметил он.

По словам главы ведомства, страна готова выйти из сообщества, поскольку считает нелогичной его политику в отношении Нигера. Министр подчеркнул, что нельзя наказывать санкциями население Нигера.

"Хорошо, что Африканский союз понял послание народа Нигера. Нужно осудить все эти невообразимые санкции, принятые против Нигера", – добавил он.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Военные отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией, генерал Абдурахман Чиани взял на себя ответственность за мятеж.

Экономическое сообщество стран Западной Африки решило "как можно скорее" начать военную операцию в Нигере с целью восстановления у власти свергнутого лидера.

Сами же мятежники пригрозили убить Базума в случае интервенции в страну.

Позднее Чиани встретился с эмиссаром сообщества центральноафриканских государств Эрманом Имонго. Последний передал лидеру мятежников послание от президента Габона Али бен Бонго Ондимбы.

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