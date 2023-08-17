Лидер мятежников Нигера встретился с эмиссаром сообщества центральноафриканских государств

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Глава Национального совета спасения родины, лидер нигерских мятежников генерал Абдурахман Чиани встретился с Эрманом Имонго, министром иностранных дел Габона, который который в настоящее время председательствует в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСЦАГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что встреча состоялась в столице Нигера городе Ниамее. Известно, что Имонго передал лидеру мятежников Нигера некое послание от президента Габона Али бен Бонго Ондимбы. Иные детали встречи не разглашаются.

До этого Имонго посетил Нигерию, где пообщался с президентом страны Болой Тинубу, председательствующим сейчас в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС). Глава МИД Габона тогда указал на важную роль ЭКОВАС в урегулировании ситуации в Нигере и выразил поддержку – в том числе со стороны ЭСЦАГ – всем действиям организации.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Путчисты рекомендовали мировому сообществу не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями. Тем не менее члены Экономического сообщества стран Западной Африки

(ЭКОВАС) позже объявили о решении "как можно скорее" начать военную операцию в Нигере c целью восстановления у власти свергнутого президента Мохамеда Базума.

10 августа мятежники Нигера сформировали собственное правительство переходного периода. Согласно указу председателя Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахмана Чиани, новый кабмин состоит из 20 министерств, которые возглавили как военные, так и гражданские лица.



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