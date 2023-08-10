Страны ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее"

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Главы государств-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) договорились о "как можно более скором" начале военной операции в Нигере. Об этом заявил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара, сообщает агентство France-Presse.

"Начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы окончательно уточнить детали, однако у нас есть согласие глав государств [стран ЭКОВАС] начать операцию как можно скорее", – заявил он.

По словам президента, страны сообщества полны решимости вернуть свергнутого президента Мохамеда Базума к исполнению его обязанностей.

Кот-д'Ивуар предоставит батальон численностью от 850 до 1,1 тысячи человек, к ним присоединятся солдаты из Нигерии, Бенина и других стран.

Военные Нигера отстранили от власти Базума 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

Комментируя ситуацию в Нигере, глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре допустил военное вмешательство в ситуацию.

Мали и Буркина-Фасо объявили, что будут расценивать интервенцию в Нигер как объявление войны в свой адрес.

При этом мятежники в Нигере пригрозили убить свергнутого президента Базума в случае интервенции в страну. Об этом они заявили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, которая провела переговоры с новым правительством.

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