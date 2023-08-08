Военная операция в Нигере не планируется в ближайшее время – СМИ

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Военная операция силами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигере не планируется в ближайшее время, пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в руководстве сообщества.

В СМИ добавили, что на данном этапе военное вмешательство не предусматривается, пока остаются планы диалога.

Государственный переворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Путчисты рекомендовали мировому сообществу не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями. В свою очередь, переходные правительства Буркина-Фасо и Мали выразили Нигеру поддержку, заявив, что военную интервенцию в стране они сочтут за объявление им войны.

Недавно СМИ писали, что начальники штабов и высокопоставленные военные стран ЭКОВАС согласовали план интервенции на территории Нигера. Однако позже появилась информация о том, что страны сообщества пока не готовы применять военную силу против мятежников в Нигере.

8 августа военные, устроившие государственный переворот в Нигере, отказали делегациям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза во въезде в страну.

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