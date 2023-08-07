Сообщество государств Западной Африки пока не готово вводить войска в Нигер – СМИ

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Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пока что не готово применить военную силу против мятежников в Нигере. Об этом со ссылкой на высокопоставленного военного одной из стран-членов объединения сообщает The Wall Street Journal.

ЭКОВАС собиралось на саммит 30 июля, по итогам которого пригрозило мятежникам в Нигере, что может использовать силу, если в течение недели они не вернут власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

"В настоящее время нам необходимо нарастить силы наших подразделений, прежде чем принимать участие в подобных боевых действиях", – заявил военный.

4 августа военачальники государств ЭКОВАС сообщали, что уже разработали план на случай интервенции в Нигер. Комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах также заявлял, что окончательное решение по действиям относительно ситуации в Нигере примут лидеры стран сообщества.

26 июля военные Нигера отстранили от власти президента страны Базума. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани.

Чиани впоследствии заявлял, что Нигер не поддастся международному давлению и захватившие власть военные не восстановят Базума на посту президента страны.

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