Лидер мятежников в Нигере заявил, что не поддастся давлению и не восстановит президента

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Нигер не поддастся международному давлению и захватившие власть военные не восстановят Мохамеда Базума на посту президента страны. Об этом заявил по национальному телевидению генерал Абдурахман Чиани, провозглашенный мятежниками главой государства, передает Reuters.

"Нигер не склонится под региональным и международным давлением с целью восстановления президента Базума", – заявил Чиани.

Он также назвал незаконными и бесчеловечными те санкции, которые против Нигера ввело Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). В частности, Нигерия прекратила поставки электроэнергии в Нигер с 1 августа и в крупнейших городах республики, в том числе в столице, электричество отключают на 19 часов в сутки.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Чиани.

После захвата власти мятежники рекомендовали мировым государствам не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив ответными действиями.

Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали выразили поддержку, заявив, что военную интервенцию в Нигер они сочтут за объявление им войны.

Всемирный банк на фоне событий объявил о приостановке выделения средств Нигеру. Аналогичные меры также приняли в Евросоюзе.

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