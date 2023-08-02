Власти Нигера объявили об открытии границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом

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Власти Нигера открыли границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, которые были закрыты после государственного переворота в стране. Об этом сообщает агентство France Pressе.

"Сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом вновь открыты с сегодняшнего дня", – указано в сообщении.

При этом должность и имя представителя военных, сделавшего данное заявление, не приводятся.

Переворот нигерских военных произошел 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

Новая власть также предупредила иностранные державы не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив ответными действиями.

Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали выразили поддержку, заявив, что военную интервенцию в Нигер они сочтут за объявление им войны. Кроме того, эти страны также сообщили о готовности покинуть экономическое сообщество стран Западной Африки.



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