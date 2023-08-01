00:29Политика
Мали и Буркина-Фасо будут считать объявлением войны в их адрес военную интервенцию в Нигер
Фото: EPA/TAСС/ISSIFOU DJIBO
Любая военная интервенция в Нигер будет равносильна объявлению войны Буркина-Фасо и Мали. Об этом говорится в заявлении двух стран, сообщает AFP.
"Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали... предупреждают, что всякое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали", – указано в сообщении.
Страны также заявили, что в случае военной интервенции в Нигер, Буркина-Фасо и Мали будут готовы покинуть экономическое сообщество стран Западной Африки.
Переворот под началом нигерских военных произошел 26 июля. Президентская гвардия отстранила лидера государства Мохамеда Базума.
Впоследствии было объявлено о смещении Базума, ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани.
Военные власти Нигера также обвинили Францию и ее союзников в подготовке военной операции с целью освободить отстраненного от власти Базума.
В МИД Франции эти обвинения впоследствии опровергли. При этом глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что возвращение к власти Базума еще возможно и необходимо.
Новые власти Нигера обвинили Францию в подготовке интервенции
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