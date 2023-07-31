МИД Франции опроверг информацию о военном вмешательстве в дела Нигера

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Обвинения властей Парижа в том, что они вмешались в ситуацию в Нигере, носят ложный характер, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна. Об этом сообщает BFMTV.

"Мы твердо и ясно их отвергаем, это неправда. То, что мы видели вчера, – это организованная, не спонтанная, агрессивная и крайне опасная манифестация, с коктейлями Молотова и российскими флагами, сделанными под копирку анти-французскими слоганами – все стандартные элементы дестабилизации в российско-африканском стиле", – сказала она.

Колонна подчеркнула, что приоритетом для французской стороны является безопасность граждан Франции.

Она также выразила мнение, что возвращение к власти бывшего президента Нигера Мохамеда Базума еще возможно и необходимо.

"Это необходимо, так как дестабилизация ставит под угрозу Нигер и соседние с ним государства", – сказала она.

Глава французского МИД отметила, что президент Франции Эммануэль Макрон внимательно следит за сложившейся ситуацией.

"Он неоднократно общался с президентами Базумом и бывшим президентом Нигера Махамаду Иссуфу, а также с главами стран ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки. – Прим. ред.), а также с нашими европейским и международными партнерами, вовлеченными в разрешение нигерийского кризиса," – резюмировала она.

Ранее военные власти Нигера обвинили Францию и ее союзников в подготовке военной операции с целью освободить отстраненного от власти Базума.

По словам официального представителя Национального совета спасения родины полковника Амаду Абдрамана, бывший глава МИД Нигера Асуми Масуду якобы документально "уполномочил" Францию атаковать президентский дворец, чтобы освободить находящегося там экс-президента Базума.

Переворот, которым командовали нигерийские военные, произошел 26 июля. Президентская гвардия отстранила лидера государства Мохамеда Базума, затем было объявлено о его смещении с президентского поста, ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани.

На данный момент в Нигере введен комендантский час, закрыты границы, запрещена любая деятельность политических партий.

Позже директор африканского департамента МИД РФ Всеволод Ткаченко заявлял, что информация о вмешательстве РФ в ситуацию в Нигере лишена оснований.

Ткаченко добавил, что Москва уже отреагировала на ситуацию в стране, отметив, что ее необходимо в срочном порядке нормализовать, вывести ее в правовое поле.



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