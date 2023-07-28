Сообщения о вмешательстве России в ситуацию в Нигере лишены оснований – МИД РФ

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Информация о вмешательстве РФ в ситуацию в Нигере лишена оснований, заявил директор африканского департамента МИД РФ Всеволод Ткаченко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Те вбросы, которые происходят (о вмешательстве РФ в ситуацию в Нигере. – Прим. ред.), направлены на то, чтобы попытаться хоть в чем-то нас в очередной раз обвинить без каких-либо на то оснований", – сказал он в рамках саммита "Россия – Африка".

Ткаченко добавил, что Москва уже отреагировала на ситуацию в стране, отметив, что ее необходимо в срочном порядке нормализовать, вывести ее в правовое поле.

Ранее глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия считает восстановление конституционного порядка в Нигере необходимостью.

Мятеж на территории Нигера произошел 26 июля. Президентская гвардия начала удерживать президента страны Мохамеда Базума. В Ниамее мятежные военные открыли предупредительный огонь по гражданам, которые собрались на центральных улицах в поддержку президента.

Позже мятежники объявили, что Базум был смещен с поста лидера страны, в Нигере ввели комендантский час, закрыли границы и ввели запрет на любую деятельность политических партий.

Командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани взял ответственность за военный переворот и похищение президента страны. По его словам, мятеж произошел из-за ухудшения ситуации в области безопасности.

В пятницу, 28 июля, глава мятежного Национального совета по защите отечества приостановил действие конституции Нигера и ряда институтов страны.

Отмечалось, что Национальный совет временно возьмет на себя исполнительную и законодательную власть в стране, а его президент примет на себя функции и полномочия главы государства.



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