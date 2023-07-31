Нигер приостановил экспорт золота и урана во Францию – СМИ

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Нигер приостановил экспорт урана и золота во Францию. Об этом сообщает BBC.

По информации издания, Нигер – седьмой производитель урана в мире. На него приходится 15–17% урана, который используют во Франции для производства электроэнергии.

При этом французские власти еще не принимали решение об эвакуации своих граждан из Нигера, уточнила глава МИД Франции Катрин Колонна. Она добавила, что в государстве находятся от 500 до 600 французов.

Как уточняет ТАСС, Франция приостановила программы финансовой поддержки Нигера до момента, когда в африканской стране будет восстановлен конституционный порядок, о чем сообщили во французском министерстве иностранных дел. Также Германия и Испания решили приостановить сотрудничество с Нигером.

Переворот под началом нигерских военных произошел 26 июля. Президентская гвардия отстранила лидера государства Мохамеда Базума. Затем было объявлено о смещении Базума, ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани.

На данный момент в Нигере введен комендантский час, закрыты границы, запрещена любая деятельность политических партий. Военное командование предупредило иностранные державы от вмешательства во внутренние дела страны, пригрозив ответными действиями.

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