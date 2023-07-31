Новые власти Нигера обвинили Францию в подготовке интервенции

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Военные власти Нигера обвинили Францию и ее союзников в подготовке военной операции с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума. Об этом сообщает портал Le Sahel со ссылкой на официального представителя Национального совета спасения родины полковника Амаду Абдрамана.

По словам Абдрамана, бывший глава МИД Нигера Асуми Масуду якобы документально "уполномочил" Францию атаковать президентский дворец, чтобы освободить находящегося там экс-президента Базума.

В связи с этим Франция готовит военную операцию на территории Нигера, подчеркнул Абдраман.

О перевороте под началом нигерских военных стало известно 26 июля. Президентская гвардия отстранила лидера Нигера Мохамеда Базума. Позже военные объявили об отстранении Базума, ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани.

Позже в Нигере ввели комендантский час, закрыли границы и ввели запрет на любую деятельность политических партий. Военное командование предупредило иностранные державы от вмешательства во внутренние дела страны, пригрозив ответными действиями.

Министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду уточнил, что Базум удерживается в своей резиденции, с ним все в порядке.

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