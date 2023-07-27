Лавров заявил о необходимости восстановления конституционного порядка в Нигере

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Российская сторона считает восстановление конституционного порядка в Нигере необходимостью, заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках саммита "Россия – Африка", который проходит в Санкт-Петербурге.

"Мы подтверждаем нашу позицию, что в Нигере необходимо восстановить конституционный порядок", – передает его слова Первый канал.

26 июля СМИ сообщали, что мятежные военные удерживают президента Нигера Мохамеда Базума. В Ниамее они открыли предупредительный огонь по гражданам, которые собрались на центральных улицах в поддержку Базума.

Позже мятежники заявляли, что Базум был смещен с поста лидера страны, в Нигере ввели комендантский час, закрыли границы и ввели запрет на любую деятельность политических партий.

27 июля министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду сообщил, что Базум удерживается в своей резиденции, с ним все в порядке.

Военное командование предупредило, что любое военное вмешательство в Нигер извне грозит катастрофическими последствиями для населения и страны.



Песков сообщил, что ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите "Россия – Африка"