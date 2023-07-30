В ЭКОВАС не исключили применения силы для восстановления власти в Нигере

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Сообщество стран Западной Африки не исключает применения силы в случае, если мятежники в Нигере в течение недели не вернут к власти президента Мохамеда Базума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии ЭКОВАС Омара Алье Туре.

"Если требования властей не будут выполнены в течение одной недели, принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка", – сказал Туре, отметив, что речь идет в том числе и о применении вооруженных сил.

По его словам, также принято решение закрыть воздушные и сухопутные границы между Нигером и другими странами ЭКОВАС, в частности, прекращается осуществление коммерческих авиарейсов.

Кроме того, вводится запрет на передвижение всех причастных к смещению власти в Нигере. Их счета замораживаются. То же касается членов их семей и других граждан страны, если они решат участвовать в работе любых органов, созданным мятежниками.

26 июля стало известно мятежники из числа солдат президентской гвардии Нигера захватили и удерживают лидера страны Мохамеда Базума. На этом фоне в столице страны Ниамее начались демонстрации в поддержку главы государства. Чтобы разогнать протестующих, мятежники открыли предупредительный огонь.

В ночь на 27 июля военные Нигера выступили по национальному телевидению и заявили, что Мохамед Базум отныне смещен с должности, а в стране вводится комендантский час и закрываются внешние границы.

Ответственность за переворот взял на себя командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани. Позже он приостановил действие конституции и заявил, что принимает полномочи главы государства.



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