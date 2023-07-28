ЕС может приостановить всю финансовую помощь Нигеру

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Евросоюз может приостановить всю финансовую помощь Нигеру, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, которого цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером, включая немедленную приостановку всей бюджетной поддержки.

Ранее командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани взял ответственность за военный переворот и похищение президента страны.

О мятеже нигерских военных сообщили СМИ 26 июля. Выяснилось, что президентская гвардия удерживает президента Нигера Мохамеда Базума. В Ниамее мятежные военные открыли предупредительный огонь по гражданам, которые собрались на центральных улицах в поддержку Базума.

Позже мятежники объявили, что Базум был смещен с поста лидера страны, в Нигере ввели комендантский час, закрыли границы и ввели запрет на любую деятельность политических партий.

27 июля министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду уточнил, что Базум удерживается в своей резиденции, с ним все в порядке.

Между тем военное командование предупредило, что любое военное вмешательство в Нигер извне грозит катастрофическими последствиями для населения и страны.

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