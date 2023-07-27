В ООН пока не вступали в контакт с мятежниками в Нигере

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В ООН пока не выходили на контакт с военными в Нигере, ответственными за свержение президента страны Мохамеда Базума. Об этом заявил генсек организации Антониу Гутерриш.

"С нашей стороны не было контактов с ответственными за переворот", – цитирует его ТАСС.

При этом Гутерриш добавил, что ООН поддерживает посредническую миссию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), где в настоящее время председательствует Нигерия.

Накануне стало известно мятежники из числа солдат президентской гвардии Нигера захватили и удерживают лидера страны Мохамеда Базума. На этом фоне в столице страны Ниамее начались демонстрации в поддержку главы государства. Чтобы разогнать протестующих, мятежники открыли предупредительный огонь.

В ночь на 27 июля военные Нигера выступили по национальному телевидению и заявили, что Мохамед Базум отныне смещен с должности, а в стране вводится комендантский час и закрываются внешние границы.



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