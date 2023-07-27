В МИД РФ порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Нигер

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Россиянам следует воздержаться от поездок в Нигер на фоне информации о мятеже военных и отстранения президента страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, размещенном на сайте министерства.

"По данным посольства России в Мали, курирующего Нигер по совместительству, пострадавших в ходе нигерского конфликта россиян нет. Тем не менее МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от не вызванных острой необходимостью поездок в Нигер до полной нормализации обстановки", – говорится в комментарии дипломата.

Захарова добавила, что Россия призывает стороны нигерского конфликта воздержаться от применения силы и решать вопросы путем мирного диалога. Дипломат выразила надежду на скорейшее освобождение военными президента страны Мохамеда Базума.

В то же время председатель Африканского союза Азали Ассумани также решительно осудил действия нигерских мятежников. Ассумани потребовал немедленного освобождения лидера Нигера Базума.

Накануне мятежники из гвардии президента Нигера захватили лидера страны Базума. Позже стало известно, что лидера страны удерживают в его резиденции. Сообщалось, что с Базумом все в порядке.

На фоне произошедшего на центральных улицах столицы Нигерии – Ниамея – начались демонстрации в поддержку Базуму. Участники мятежной группы открыли по манифестантам предупредительный огонь.

Сам свергнутый лидер Нигера в обращении к населению выразил надежду на сохранение достижений, которых государству удалось достичь в период его президентства. Об этом, по его словам, позаботятся жители, любящие демократию и свободу.

Песков сообщил, что ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите "Россия – Африка"