Глава Евросовета выразил поддержку президенту Нигера на фоне госпереворота в стране

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Глава Европейского совета Шарль Мишель связался с президентом Нигера Мохамедом Базумом и выразил ему поддержку на фоне военного мятежа в стране. Об этом европейский политик написал на своей странице в Twitter.

"Я поговорил с президентом Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке ЕС. Мы решительно осуждаем любую попытку дестабилизации в Нигере", – сообщил Мишель.

26 июля президента Нигера захватили мятежники. Позже стало известно, что лидера страны удерживают в его резиденции. Сообщалось, что с Базумом все в порядке.

На фоне произошедшего на центральных улицах Ниамея собрались манифестанты, выражающие поддержку Базуму. По ним участники мятежной группы открыли предупредительный огонь.

Сам свергнутый лидер Нигера в обращении к населению выразил надежду на сохранение достижений, которых государству удалось достичь в период его президентства. Об этом, по его словам, позаботятся жители, любящие демократию и свободу.



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