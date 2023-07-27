Песков сообщил, что ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите "Россия – Африка"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук/фотохост-агентство

Восстание мятежников в Нигере обсуждается в рамках саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Естественно, на полях саммита это обсуждается, наверняка это как-то будет обсуждаться и в ходе тех мероприятий саммита, которые завтра состоятся и сегодня. Конечно, невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте", – подчеркнул он.

26 июля стало известно, что президента Нигера захватили мятежники. В СМИ заявляли, что Базум ведет переговоры с восставшими.

В Ниамее мятежники открыли предупредительный огонь по гражданам, которые собрались на центральных улицах в поддержку президента страны.

Также сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил Базуму полную поддержку на фоне мятежа.

Позднее военные Нигера заявили, что Базум смещен со своего поста, а в стране введен комендантский час, и закрыты границы.

27 июля министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду сообщил, что Базум удерживается в своей резиденции, с ним все в порядке.



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