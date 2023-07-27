Мятежники в Нигере запретили деятельность политических партий

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Мятежники в Нигере ввели запрет на любую деятельность политических партий в стране. С соответствующим заявлением выступил глава захватчиков полковник Амаду Абдраман. Об этом пишет Reuters.

Как отмечает издание, введенные ограничения будут действовать до нового указания.

26 июля стало известно, что президента Нигера Мохамеда Базума захватили мятежники. В Ниамее они открыли предупредительный огонь по гражданам, которые собрались на центральных улицах в поддержку Базума.

Позднее военные Нигера заявили, что Базум смещен со своего поста, а в стране введен комендантский час и закрыты границы.

27 июля министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду сообщил, что Базум удерживается в своей резиденции, с ним все в порядке.

Военное командование предупредило, что любое внешнее военное вмешательство в Нигер грозит катастрофическими последствиями для населения и страны.



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