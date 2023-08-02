Всемирный банк прекратил финансовую помощь Нигеру

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Всемирный банк объявил о приостановке выделения средств Нигеру из-за отстранения экс-президента страны Мохамеда Базума. Об этом сообщается в заявлении организации.

"Мы обеспокоены попытками свергнуть демократически избранное правительство Нигера. В ответ Всемирный банк прекратил выделение средств по всем операциям до дальнейшего уведомления, за исключением партнерства в частном секторе, которое продолжится с осторожностью", – говорится в уведомлении.

Отмечается, что меры не распространяются на партнерство в частном секторе, "которое продолжится с осторожностью".

Ранее аналогичные меры приняли в Евросоюзе.

До этого стало известно о приходе военных в Нигере к власти, экс-президент страны Базума был отстранен. Ответственность за события взял на себя командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани.

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