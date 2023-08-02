Применение силы не будет способствовать урегулированию в Нигере – Захарова

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Применение силы не будет способствовать урегулированию ситуации в Нигере, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы полагаем, что угроза применения силы в отношении суверенного государства не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию ситуации в стране", – заявила она.

По словам Захаровой, Россия считает крайне важным организовать национальный диалог в стране и не допустить деградации обстановки.

"Полагаем неотложной задачей организацию национального диалога для восстановления гражданского мира, обеспечения законности и правопорядка", – цитирует ее РИА Новости.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

После захвата власти мятежники рекомендовали мировым государствам не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив ответными действиями.

Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали выразили поддержку, заявив, что военную интервенцию в Нигер они сочтут за объявление им войны. Кроме того, эти страны также сообщили о готовности покинуть экономическое сообщество стран Западной Африки.



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