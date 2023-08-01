Боррель заявил о решении эвакуировать граждан Евросоюза из Нигера

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В Евросоюзе приняли решение эвакуировать граждан входящих в него государств из Нигера, там останется только делегация Еврокомиссии. Об этом написал в своем блоге на сайте внешнеполитической службы ЕС верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы приняли решение репатриировать выходцев из европейских стран из Нигера, и мы уже ведем эту операцию. Группы Еврокомиссии, занимающиеся вопросами гуманитарной помощи, пока остаются на месте", – уточнил Боррель.

Ранее ЕС разрешил персоналу дипмиссии в Нигере покинуть столицу по собственному желанию. В то же время об эвакуации своих граждан объявили Франция и Германия.

26 мая к власти в Нигере пришли военные, президент страны был отстранен. Ответственность события взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

На территории страны ввели комендантский час и объявили о закрытии границ, а также временно приостановили действие конституции. Кроме того, военное командование Нигера предупредило, что любое внешнее вмешательство грозит катастрофическими последствиями для населения.

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