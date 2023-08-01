Франция начнет эвакуировать своих граждан из Нигера 1 августа

Фото: AP Photo/Sam Mednick

Франция намерена начать эвакуировать своих граждан из Нигера уже во вторник, 1 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

"Принимая во внимание ситуацию в Ниамее, акты насилия против посольства Франции, закрытие воздушного пространства, лишающее французов возможности самостоятельно покинуть страну, Франция готовит эвакуацию соотечественников и европейских граждан", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к эвакуационным мероприятиям приступят в ближайшее время.

Ранее захватившие власть в Нигере мятежники обвинили Францию и ее союзников в подготовке военной операции по освобождению свергнутого президента страны Мохамеда Базума. В Париже это обвинение отвергли, но отметили, что возвращение Базума к власти еще возможно и необходимо.

Переворот под началом нигерских военных произошел 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

На территории страны ввели комендантский час и объявили о закрытии границ. Кроме того, военное командование Нигера предупредило, что любое внешнее вмешательство грозит катастрофическими последствиями для населения.



Макрон пригрозил Нигеру ответом в случае нападения на французских граждан