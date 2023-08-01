Представители бизнеса и религиозные лидеры Нигера встретились с главой мятежников – СМИ

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Генерал Абдурахман Тчиани, лидер мятежных сил в Нигере, провел встречи с представителями бизнеса и религиозными лидерами страны. Об этом со ссылкой на Нигерское агентство печати сообщает РИА Новости.

"Экономические субъекты Нигера во главе с торговой палатой были приняты 31 июля 2023 года председателем Национального совета по защите отечества бригадным генералом Абдурахманом Тчиани", – указано в сообщении.

В агентстве уточнили, что ранее Тчиани также провел встречи с религиозными лидерами и традиционными вождями. Отмечается, что все переговоры проходили за закрытыми дверями, и по их окончанию не было никаких сообщений для прессы.

Переворот под началом нигерских военных произошел 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера Чиани.

На данный момент в Нигере введен комендантский час, закрыты границы, запрещена любая деятельность политических партий. Военное командование предупредило иностранные державы от вмешательства во внутренние дела страны, пригрозив ответными действиями.

Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали заявили, что военную интервенцию в Нигер они сочтут за объявление им войны. Страны также сообщили о готовности покинуть экономическое сообщество стран Западной Африки в случае вторжения в Нигер.

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