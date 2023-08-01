Германия порекомендовала своим гражданам покинуть Нигер вместе с французами

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Берлин порекомендовал находящимся в Нигере немецким гражданам покинуть страну в связи с приходом к власти военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД ФРГ.

Представитель дипведомства Германии подтвердил, что Франция предложила немецким гражданам помощь в эвакуации.

"Министерство иностранных дел рекомендует всем немецким гражданам в Ниамее принять это предложение (предложение Франции помочь в эвакуации. – Прим. ред.)", – добавил представитель МИД ФРГ.

Вместе с тем Канада призвала военных Нигера освободить экс-президента страны Мохамеда Базума. Оттава поддержала призыв экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) восстановить Базума в должности нигерского лидера.

Канадские власти также осудили действия военных Нигера и охарактеризовали произошедшее как подрыв стабильности в африканском государстве и регионе.

26 мая к власти в Нигере пришли военные, президент страны был отстранен. Ответственность события взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

Позже военные обвинили Францию и ее союзников в подготовке военной операции с целью освободить Базума. Армия Нигера также пообещала предпринять ответные действия на любое внешнее вмешательство.

Между тем насильственный вариант восстановления президентского режима Базума допустили в сообществе стран Западной Африки.

На фоне событий в Нигере Франция объявила о начале эвакуации своих граждан с 1 августа. В Евросоюзе также разрешили персоналу дипмиссии покинуть столицу африканского государства.

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