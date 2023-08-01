ЕС разрешил персоналу миссии в Нигере покинуть столицу

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Евросоюз разрешил персоналу миссии в Нигере покинуть столицу, однако формального решения об эвакуации нет, сообщила официальный представитель внешнеполитическая службы ЕС Набила Массрали.

"Мы приняли решение разрешить персоналу нашей миссии в Нигере покинуть Ниамей в связи с произошедшим военным переворотом", – цитирует ее ТАСС.

Массрали при этом подчеркнула, что персонал миссии сейчас может покинуть страну по своему желанию.

Переворот под началом нигерских военных произошел 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

На территории страны ввели комендантский час и объявили о закрытии границ. Кроме того, военное командование Нигера предупредило, что любое внешнее вмешательство грозит катастрофическими последствиями для населения.

Захватившие власть мятежники обвинили Францию и ее союзников в подготовке военной операции по освобождению свергнутого президента страны Мохамеда Базума. В Париже это обвинение отвергли, но отметили, что возвращение Базума к власти еще возможно и необходимо.

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