В США выразили надежду на урегулирование ситуации в Нигере мирным путем

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США видят возможность урегулировать кризис в Нигере мирным путем, не будут спекулировать о силовом варианте его разрешения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Кроме того, в Белом доме не увидели угрозы гражданам США, находящимся в Нигере.

"Мы не видим никаких признаков прямых угроз гражданам США или нашим объектам. И поэтому мы не меняли своей позиции относительно присутствия в Нигере в настоящее время", – заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Он добавил, что американские власти продолжают ежечасно следить за ситуацией в Нигере.

В Белом доме уточнили, в Нигере находятся 1 тысяча американских военных, однако Вашингтон не планирует задействовать их в эвакуации иностранцев. Помимо этого, в планы США не входит переброска дополнительных сил в регион или вывод уже располагающихся там.

Как сообщает RT со ссылкой на Politico, американские власти не склонны называть произошедшее в Нигере "переворотом", поскольку в таком случае придется свернуть программу поддержки стране, что ослабит влияние Вашингтона в Африке.

По мнению экспертов, США смогут найти точки соприкосновения с пришедшими к власти в Нигере военными. Отмечается, что опасения Запада усиливаются, поскольку поддерживающие военных демонстранты устраивают шествия с флагами России.

26 мая к власти в Нигере пришли военные, президент страны был отстранен. Ответственность события взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

Позже военные обвинили Францию и ее союзников в подготовке военной операции с целью освободить Базума. Возможность насильственного варианта восстановления президентского режима Базума ранее допускали в сообществе стран Западной Африки.

Между тем нигерские военные пообещали предпринять ответные действия на любое внешнее вмешательство.

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