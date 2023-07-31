В Кремле выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Нигере

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Кремль внимательно следит за обстановкой в Нигере и выступает за восстановление законности в стране, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается Кремля, мы очень внимательно отслеживаем, тем более в контексте того, что последнюю неделю фактически мы очень плотно занимались африканскими делами вместе с африканцами. <...> Мы выступаем за скорейшее восстановление законности в стране, мы выступаем за сдержанность всех сторон, с тем чтобы это не приводило к человеческим жертвам", – отметил он.

Пресс-секретарь выразил обеспокоенность событиями в Нигере. По его словам, в Москве хотели бы, чтобы Нигер как можно скорее вернулся в конституционное русло и продолжил "выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны".

Ранее в Нигере произошел военный переворот. Президентская гвардия отстранила лидера Нигера Мохамеда Базума. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани.

Позже в Нигере ввели комендантский час, закрыли границы, ввели запрет на любую деятельность политических партий и приостановили действие конституции. Военное командование предупредило иностранные державы от вмешательства во внутренние дела страны, пригрозив ответными действиями.

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