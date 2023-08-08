Мятежники в Нигере отказали делегациям ЭКОВАС, ООН и Африканского союза во въезде в страну

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Военные, устроившие государственный переворот в Нигере, отказали делегациям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза во въезде в страну, сообщает ТАСС со ссылкой телеканал Al Jazeera.

Что послужило причиной для запрета, не уточняется.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за мятеж взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани. Позже он объявил себя новым главой государства.

Путчисты рекомендовали мировому сообществу не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями. А переходные правительства Буркина-Фасо и Мали тем временем выразили Нигеру поддержку, заявив, что военную интервенцию в стране они сочтут за объявление им войны.

На днях СМИ писали, что начальники штабов и высокопоставленные военные стран ЭКОВАС согласовали план интервенции на территории Нигера. Однако позже появилась информация о том, что страны сообщества пока не готовы применять военную силу против мятежников в Нигере.



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