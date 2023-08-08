Нуланд посетила Нигер, где провела "сложные" переговоры с лидерами мятежников – СМИ

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Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетила Нигер и провела переговоры с лидерами захвативших власть в стране мятежников. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно данным телеканала, Нуланд провела встречу с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками.

Заместитель госсекретаря США охарактеризовала переговоры как "чрезвычайно откровенные и временами довольно сложные". Телеканал сообщает, что они продлились более двух часов.

Уточняется, что основной задачей Нуланд стал поиск дипломатической развязки кризиса. Она несколько раз запрашивала возможность встретиться с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом, однако такой возможности ей не предоставили.

26 июля военные Нигера отстранили от власти президента страны Базума. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани.

Генерал впоследствии заявлял, что Нигер не поддастся международному давлению и захватившие власть военные не восстановят Базума на посту президента страны.

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