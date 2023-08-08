ВС Нигера перебрасывают силы в Ниамей на фоне возможной военной интервенции – СМИ

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Вооруженные силы Нигера перебрасывают силы в Ниамей на фоне подготовки возможной военной интервенции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в военной сфере.

"В воскресенье истек срок, установленный Экономическим сообществом западноафриканских государств ЭКОВАС для руководителей Военного совета в Нигере для возвращения президента Мохамеда Базума на его пост или же для военного вмешательства. Вооруженные силы Нигера перебрасывают в столицу подкрепление для подготовки к потенциальному военному вторжению", – говорится в сообщении.

По данным телеканала, вечером 6 августа в столицу Нигера прибыл конвой примерно из 40 пикапов. В машинах размещались военнослужащие из разных частей страны. Они имели цель успокоить взволнованное население и подготовиться к возможной интервенции.

По информации радиостанции RFI, Нигерия может обеспечить более половины военного контингента в 25 тысяч солдат для вторжения в Нигер. Страна по-прежнему полна решимости стать ведущим звеном операции. Участие во вторжении могут принять Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, ранее встретившаяся с мятежниками в Нигере, заявила, что своими действиями они нарушили конституцию государства, сообщает Pravda.ru.

"Они твердо придерживаются своего мнения о том, как они хотят действовать, и это не соответствует конституции Нигера", – сказала она.

Нуланд обратила внимание, что во время встречи с лидерами мятежников ей удалось провести с ними "откровенный" диалог. При этом, по ее словам, власти США не намерены отказываться от связей с новыми представителями власти в стране.

26 июля военные Нигера отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани.

Позже глава комиссии Эковас Омара Алье Туре допустил военное вмешательство в ситуацию в Нигере. Лидеры стран ЭКОВАС публично отказались от применения сил в отношении нигерской стороны, однако в СМИ сообщали о согласовании проекта военной интервенции.



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