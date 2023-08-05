Ливия выступила против совершивших переворот в Нигере военных

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Глава президентского совета Ливии Мухаммед аль-Манфи заявил, что не признает сформированный военными Нигера совет по управлению страной вместо свергнутого ими президента Мохамеда Базума. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ливийское агентство новостей.

Отмечается, что об этом политик сообщил во время получения послания от президента Нигерии относительно ситуации в Нигере.

По данным пресс-службы президентского совета, аль-Манфи также приветствовал план по укреплению координации между дружественными странами в регионе и в Африке ради сохранения мира и стабильности.

Добавляется, что он подчеркнул важность поддержки усилий стран, соседних с Нигером, а именно Ливии, Алжира и Чада, вместе со странами-участницами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для возвращения ситуации в Нигере под контроль власти, которая была законно избранна.

Военные Нигера отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани.

Захватившие власть предостерегли мировые государства от вмешательства во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями для населения. Глава комиссии ЭКОВАС Омара Алье Туре при этом не исключил военного вмешательства со стороны сообщества.

Позже делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер и пообещала не использовать силу в отношении страны. Однако встретиться с нигерским военным руководством, равно как и с Базумом, им и не удалось. Позднее сообщалось, что план интервенции на территории Нигера согласован в ЭКОВАС.

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