Делегация ЭКОВАС не смогла встретиться с главой мятежников в Нигере

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Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки не смогла встретиться с главой мятежников генералом Абдурахманом Чиани в Нигере. Представители союза вынуждены были уехать из страны. Об этом пишет AFP.

По информации издания, делегация прибыла в Нигер вечером 3 августа. Через несколько часов она уже покинула страну, не встретившись ни с лидером захватчиков, ни с президентом Мохамедом Базумом.

Кроме того, военное руководство ЭКОВАС отказалось от использования силы в отношении Нигера.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Было объявлено о смещении с президентского поста Мохамеда Базума. Ответственность за переход власти взял на себя генерал Чиани.

Захватчики рекомендовали мировым государствам не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями для населения.

Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали выразили поддержку, заявив, что военную интервенцию в Нигер они сочтут за объявление им войны. Кроме того, эти страны также сообщили о готовности покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки.



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