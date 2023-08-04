В ЭКОВАС согласовали план по военной интервенции в Нигер – СМИ

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Начальники штабов и высокопоставленные военные стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) согласовали план интервенции на территории Нигера. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам источников журналистов, окончательное решение о применении плана военной интервенции будут принимать лидеры стран – членов ЭКОВАС.

26 июля военные Нигера отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера, генерал Абдурахман Чиани.

Пришедшие к власти предостерегли мировые государства от вмешательства во внутренние дела страны, пригрозив катастрофическими последствиями для населения.

В то же время, комментируя события в Нигере, глава комиссии ЭКОВАС Омара Алье Туре не исключил военного вмешательства со стороны сообщества.

Позже в Нигер прибыла делегация ЭКОВАС и пообещала не использовать силу в отношении страны. Однако встретиться с нигерским военным руководством, равно как и с Базумом, им и не удалось.

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