В МИД РФ выразили сомнение, что вмешательство войск ЭКОВАС в Нигер решит ситуацию

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Вмешательство войск ЭКОВАС в ситуацию в Нигере вряд ли позволит стабилизировать обстановку в стране. Такое мнение высказал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Он отметил, что российское внешнеполитическое ведомство поддерживает действия, направленные на урегулирование ситуации в Нигере.

"При этом исходим из того, что вмешательство войск ЭКОВАС в суверенное государство вряд ли будет способствовать как достижению прочного мира в Нигере, так и стабилизации обстановки в субрегионе в целом", – цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем Зайцев выразил надежду, что решение ситуации может быть найдено в ходе дальнейших дипломатических контактов между ЭКОВАС и Нигером.

С россиянами, находящимися в стране, Москва по-прежнему продолжает поддерживать связь. Туристам, планирующим отправиться в Нигер в ближайшее время, в очередной раз настоятельно рекомендовали отказаться от поездок.

26 июля военные Нигера отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

Позже глава комиссии ЭКОВАС Омара Алье Туре допустил военное вмешательство в ситуацию в Нигере. Лидеры стран ЭКОВАС публично отказались от применения сил в отношении нигерской стороны, однако в СМИ сообщали о согласовании проекта военной интервенции.

