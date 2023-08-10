Мятежники в Нигере пригрозили убить президента Базума в случае вторжения в страну – СМИ

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Мятежники в Нигере пригрозили убить свергнутого президента Мохамеда Базума в случае интервенции в страну. Захватчики сказали заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, что сделают это, если кто-то попытается восстановить его в должности. Об этом пишет Associated Press.

Уточняется, что Нуланд посетила африканское государство на этой неделе.

"Хунта Нигера заявила высокопоставленному дипломату США, что они убьют отстраненного президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются провести военное вмешательство, чтобы восстановить его власть", – отмечается в материале.

Информацию об угрозе подтвердил источник среди американских официальных лиц.

Военные Нигера отстранили от власти Базума 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

Комментируя ситуацию в Нигере, глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре допустил военное вмешательство в ситуацию. Позже лидеры стран ЭКОВАС публично отказались от применения сил в отношении нигерской стороны, однако в СМИ сообщали о согласовании проекта военной интервенции.

Позднее стало известно, что Экономическое сообщество стран Западной Африки не исключает возможность применения силы как крайней меры в отношении ситуации в Нигере.



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