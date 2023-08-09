Франция отвергла обвинения мятежников Нигера в нарушении воздушного пространства – СМИ

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Париж отвергает обвинения мятежников Нигера в нарушении воздушного пространства африканской страны. Об этом пишет AFP, ссылаясь на французское правительство.

В материале говорится, что рейс, который якобы вторгся в воздушное пространство, был согласован и координировался армией Нигера.

Франция не предпринимала действий по "освобождению террористов", также отмечается в статье.

Что касается американских сил, они остаются на территории африканского государства. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. По его словам, программы помощи временно не реализуются.

"Эта пауза все еще в силе. Изменений состава наших войск там не было, у нас все еще немного больше тысячи человек на нескольких базах. Они все еще там", – цитирует его ТАСС.

Ранее мятежники в Нигере обвинили Францию в нарушении воздушного пространства африканского государства.

До этого стало известно, что Нигер закрыл свое воздушное пространство. По словам представителей временного военного руководства страны, на это их вынудила угроза иностранного вторжения.

26 июля военные Нигера отстранили от власти президента страны Мохамеда Базума. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Чиани.

Позже глава комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки Омар Алье Туре допустил военное вмешательство в ситуацию. Лидеры стран ЭКОВАС публично отказались от применения сил в отношении нигерской стороны, однако в СМИ сообщали о согласовании проекта военной интервенции.



В Нигере заявили о закрытии воздушного пространства