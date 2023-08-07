В Нигере заявили о закрытии воздушного пространства

В Нигере объявили о закрытии воздушного пространства. По словам представителей временного военного руководства страны, на это их вынудила угроза иностранного вторжения. Там также предупредили, что любая попытка нарушить воздушное пространство встретит энергичный и немедленный ответ.

В воскресенье, 6 августа, в поддержку восставших военных на столичном стадионе собрались около 30 тысяч демонстрантов. Они скандировали лозунги в поддержку генерала Чиани, который был объявлен новым лидером страны. В телеобращении он заявил, что военные захватили власть из-за ряда проблем в стране, а также коррупции и отсутствия безопасности.

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