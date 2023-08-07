Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа

Фото: AP/TAСС/Mark Lennihan

Руководитель корпорации Meta (признана экстремистской в РФ) Марк Цукерберг заявил, что готов к поединку с бизнесменом Илоном Маском и предложил ему провести бой 26 августа. Об этом сообщает ТАСС.

"Я готов уже сегодня. Предложил ему дату 26 августа, когда тот бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было", – заявил Цукерберг.

При этом он выразил сомнения, что поединок действительно состоится в назначенную дату.

Маск, в свою очередь, сообщил в своей социальной сети X (бывший Twitter), что активно готовится к поединку. Он также отметил, что может уступить в бою, если тот продлится слишком долго.

"Если он затянется, то он может выиграть благодаря выносливости. Я намного больше, именно поэтому в смешанных единоборствах есть весовые категории", – заявил Маск.

22 июня Цукерберг принял вызов Маска помериться силой в поединке. Владелец Tesla и SpaceX вызвал главу Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить сервис–конкурент X.

Оба бизнесмена договорились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать Илона Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. Однако президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт отметил, что поединок все-таки состоится. Ожидается, что он станет самым просматриваемым в истории.



Нурмагомедов отказался подготовить Маска к бою с Цукербергом