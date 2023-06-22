Маск и Цукерберг договорились сразиться на ринге

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/zuck

Глава корпорации Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг и основатель Tesla Илон Маск договорились сразиться на ринге, после появления информации о планах Meta создать аналог Twitter. Об этом сообщает портал The Verge.

Все началось с публикации Маска в Twitter, владельцем которого с недавних пор он является. Предприниматель отреагировал на известие о возможном появлении конкурента его компании, написав, что готов сразиться с Цукербергом, если тот согласится.

В свою очередь, Цукерберг в своем Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) сделал пост, к которому прикрепил скриншот публикации Маска и подписал: "Присылай местоположение". Последний в свою очередь предложил "вегасский октагон", имея в виду, вероятно, арену UFC Apex.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Meta планирует запустить соцсеть, которая станет аналогом Twitter. По данным издания, компания уже ведет переговоры с Опрой Уинфри и Далай-ламой, чтобы те начали использовать новое приложение для его продвижения.



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